Incidente Corso Francia, Gaia e Camilla morte: molto alto il tasso alcolemico del guidatore. Tutti i parametri

Incidente Corso Francia, Gaia e Camilla morte. L'investitore con tasso alcolemico di 1.4, oltre i limiti e «non negativo a varie droghe»​

ed era già stato fermato più volte con gli stupefacenti in macchina Pietro Genovese, il figlio del noto regista Paolo che, sabato notte, ha travolto le due sedicenni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, a Ponte Milvio. Questi i primi risultati degli accertamenti tossicologici.per il duplice omicidio stradale per la morte di Gaia e Camilla, rischia l'arresto. In base alla normativa vigente, ai neopatentati non è consentito il tasso di tolleranza 0.5, consentito invece per chi ha la patente da più di tre anni.. L’etilometro avrebbe dovuto segnare 0, invece il suo tasso alcolemico era di 1,4. Inoltre era già stato fermato con gli stupefacenti nel 2017,2018 e 2019.