Stuprata in disco a Roma: «Mi sono fidata, sembrava gentile». Lui è riccio, biondino e romano

Giovedì 23 Maggio 2019, 12:33

È unquello della 21enne di origini etiopi che nella notte tra sabato e domenica avrebbe subìto uno, all’interno di uno sgabuzzino della discoteca Factory, a due passi dallo Stadio Olimpico di Roma. Violenza sessuale avvenuta, secondo gli inquirenti - versione negata però dai proprietari del locale - all’interno della discoteca stessa.A violentare la ragazza sarebbero stati tre uomini: la vittima ha detto di essere ancora sconvolta da quanto accaduto. E i ricordi sono sfocati: «Uno me lo ricordo bene, potrei riconoscerlo. Gli altri due non saprei descriverli, ero troppo sconvolta - ha detto al Corriere della Sera - Mi ero fidata di quel ragazzo, l’ho conosciuto sabato sera: sembrava gentile, divertente, abbiamo bevuto qualcosa insieme».La 21enne, portata in uno sgabuzzino, sarebbe stata picchiata e violentata prima dal giovane appena conosciuto (che sembrava fosse italiano, ha detto lei), poi da altri due complici: questi ultimi sarebbero prima sopraggiunti per avvertirlo dell’arrivo di qualcuno, poi si sarebbero uniti agli abusi. «All’improvviso mi è saltato addosso, ho provato a reagire ma nessuno mi ha sentito», le sue parole in un’audizione protetta.L’ipotesi del procuratore aggiunto Maria Monteleone è di violenza sessuale di gruppo: la descrizione che la giovane ha fatto del giovane conosciuto quella sera è di un biondino con i capelli ricci, forse romano. Dopo lo stupro, intorno alle 4, sarebbe uscita dallo sgabuzzino in lacrime,delieri.