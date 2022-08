Roma, ragazza in stato confusionale rischia di precipitare da un palazzo: salvata dalla Polizia Locale

Una ragazza italiana di 22 anni, in stato confusionale, stava per cadere da un'altezza di più di 20 metri, dal balcone di un palazzo, ma è stata salvata dall'intervento di una pattuglia della Polizia Locale. È accaduto poche ore fa nel centro di Roma, in via del Tritone, dove all'altezza del civico 46, agenti del I Gruppo Centro, su segnalazione di un cittadino, sono intervenuti all'interno di un palazzo, salvando la ragazza.

La giovane, italiana di 22 anni, è stata bloccata un attimo prima che potesse sporgersi da una ringhiera che delimitava il pianerottolo dal cortile interno dello stabile, con il rischio imminente di cadere nel vuoto. La giovane è stata poi affidata al personale medico per le cure del caso. Sulla vicenda sono tuttora in corso ulteriori accertamenti.

