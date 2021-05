Roma, conosce un uomo in chat e lui la sequestra: ragazza salvata dai vicini di casa

Conosce un uomo in chat e viene sequestrata. La donna aveva conosciuto il ragazzo circa un mese fa sui social, poi aveva deciso di uscirci insieme e i due avevano trascorso la serata a casa dell'uomo a Roma. Durante l'appuntamento qualcosa è andato storto e i due hanno iniziato a discutere fino a quando l'uomo non l'ha sequestrata in casa.

Notanto la lite accesa la donna è andata in un'altra stanza dove si è messa ad ascoltare della musica, l'uomo l'ha raggiunta, le ha dato uno schiaffo in faccia e ha sbattuto la porta. La giovane ha trascorso la notte in casa ma al risveglio si è resa conto che era chiusa a chiave nella stanza: la porta era stata bloccata così come gli infissi. Immediatamente ha provato ad allertare qualcuno e gridando ha chiesto aiuto ai vicini che hanno chiamato il 112.

Gli agenti sono intervenuti sul posto e sono riusciti a liberare la ragazza. Sul posto è stato chiamato anche il 118 che ha riscontrato un edema sullo zigomo e un taglio sulle labbra. Il suo aggressore, un uomo di 31 anni, è stato arrestato per sequestro di persona.

