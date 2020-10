Roma, ragazza di 23 anni si getta sulla banchina del Tevere

Roma, Una ragazza italiana di 23 anni si è buttata di sotto da lungotevere dei Mellini sulla banchina del fiume, all'altezza di piazza della Libertà, in zona Prati. Alcuni passanti hanno immediatamente chiamato i soccorsi che hanno portato via la ragazza. Incerte le sue condizioni. Sul posto sono intervenuti anche vigili, carabinieri e polizia. In particolare un automobile della polizia locale, intervenuta sulla banchina del Tevere, ha chiuso con i nastri gialli il tratto di ciclabile dove la ragazza è precipitata e dove si trovano ancora la sua borsa, una scarpa, la mascherina sporca di sangue e alcuni denti. Tutte le tracce sono state segnate con dei coni stradali in attesa dell'intervento della polizia scientifica per i rilievi

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Ottobre 2020, 17:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA