Roma, ragazza di 24 anni aggredita a Monti in pieno giorno: «Minacciata con un coltello, tremo ancora»

Attimi di paura per una ragazza di 24 anni. Gli insulti, le minacce e poi il coltello. La giovane è stata aggredita in pieno giorno a Roma, in zona rione Monti. Stava raggiungendo gli amici per un aperitivo, quando ha sentito una donna gridare, in un primo momento credeva si trattasse di una discussione, ma in realtà la donna ce l'aveva proprio con lei.

Afferrata per un braccio

Come raccontato a Il Messaggero, la giovane ha sentito la donna urlare a qualcuno di andarsene, ma attorno a loro non c'era nessuno. Stava camminando nei pressi della Torre dei Capoccci. Lì c’è un parcheggio che si trova a pochi passi dal Colosseo, in una delle zone più belle di Roma, purtroppo però il degrado non manca. Il posto è spesso frequentato da senza tetto e drogati. La ragazza stava continuando a camminare quando la donna l’ha afferrata per un braccio e l’ha bloccata. E lì è iniziato il suo incubo.

«Era drogata»

La giovane fa l'identikit della donna che l'ha minacciata e aggredita: «Avrà avuto sui 50 anni, ed era palesemente drogata». La donna ha iniziato a insultarla e le ha chiesto cosa volesse, poi le ha intimato di andarsene via di lì, mentre la stringeva ancora il braccio. Poi le ha mostrato un coltello chiedendole soldi e sigarette. Secondo quanto raccontato la donna era completamente fuori controllo. «Tentare di parlarci sarebbe stato inutile. Le ho detto che le avrei dato quello che voleva, così ho tirato fuori il pacchetto di sigarette. A quel punto me lo ha strappato dalle mani, mi sono resa conto che nel frattempo mi aveva lasciato il braccio. Avevo il cuore in gola e mi tremavano le gambe ma ho deciso di rischiare e andarmene. Senza pensarci due volte ho iniziato a correre più veloce che potessi sperando che non mi facesse del male». La donna ha provato a inseguirla, ma dopo pochi metri ha desistito. Per la 24enne è stato un vero e proprio choc che non dimintecherà in tempi brevi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Febbraio 2023, 21:20

