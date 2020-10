Raduno Alfa Romeo a Castel Romano: domani si celebra la passione per l'auto d'epoca

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Ottobre 2020, 18:32

Grazie all'impegno del Club Duetto, oltre 40 auto d'epoca con lo stemma del biscione sfileranno nel centro McArthurGlen, accolte dalla madrina d'eccezione Enrica Pintore, attualmente nel ruolo di Clelia nella fiction Rai di grande successo Il Paradiso delle Signore in passerella Montreal e Roadster Zagato, Duetto e Giulia GT, per un raduno di grandi classici gestito in piena sicurezza da Castel Romano Designer outlet.Per i viali del centro McArthurGlen prosegue fino all'11 ottobre la mostra Classic Cars, realizzata in collaborazione con la concessionaria Triscar, punto di riferimento romano per le auto d'epoca.- tra cui le intramontabili Alfa Romeo Spider e la Giulia GT, la.muscolosa Roadster Zagato -, in un viaggio che parte dai mitici anni ’60 - che Castel Romano torna a celebrare dopo il successo della mostra di Rino Barillari 40 scatti della mia dolce vita - fino agli eclettici anni ’90.Designer Outlet, con 150 brand distribuiti nei piacevoli viali alberati e le proposte per il look autunnale fino al 70% in meno.Orario di apertura: lun-dom dalle 10:00 alle 20:00