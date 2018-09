Il racket delle pizzerie egiziane: raid armati e minacce, il "pizzo" tra connazionali

Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Intimidazioni e minacce armate con pistole e coltelli per estromettere i connazionali dalla gestione di attività commerciali e costringerli a restituire prestiti concessi a tassi usurai per l’apertura di. A capo dell’organizzazione che gestisce unin piena regola ci sarebbe un egiziano residente fuori Roma, che si avvale di due pregiudicati dell'Est ricercati per le spedizioni punitive. E’ quanto emerso dopo la denuncia di due commercianti stranieri titolari di due negozi di kebab e pizza al Tiburtino.Le rivendite, una in via Pollenza e l’altra in via Ratto delle Sabine, sono state oggetto di due raid armati da parte dei due emissari dell’organizzazione criminale che, pistola in pugno ed a bordo di uno scooter, hanno minacciato di morte i proprietari per costringerli a pagare. I due responsabili sono ricercati dagli investigatori. Le indagini della polizia, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia, hanno fatto luce su uno spaccato inquietante del commercio in mano alla criminalità straniera, che ha scoperto da anni il business fiorente e dai facili guadagni delle pizzerie, frutterie e degli autolavaggi.Proprio questi ultimi furono oggetto di un'indagine condotta dalla procura di Cassino con la squadra mobile di Frosinone, che portò all’arresto di otto egiziani tutti provenienti da una regione del delta del Nilo a nord del Cairo. Il gruppo riciclò cifre di denaro da capogiro aprendo 60 autolavaggi tra il Lazio, l’Abruzzo e il Molise e nelle province di Frosinone, Latina, Rieti, Isernia, Campobasso e Roma nei quartieri di Pineta Sacchetti e Primavalle. Un ambiente imperscrutabile ed omertoso, dove le intimidazioni e le esecuzioni sono culminate spesso in omicidi violenti, come quello avvenuto nel 2015 a Monteverde in via Pietro Cartoni, dove un egiziano 47 enne di nome Hashem El Sayed Gaafar Abou El Hamd venne strangolato con una corda, incaprettato e abbandonato in strada dentro un sacco.Stesso modus operandi e stessa modalità utilizzata per uccidere il commerciante di frutta e verdura Ebrahim Mohamed Lashein, trovato morto con i polsi legati nella zona di Fidene nel 2013. Nel commando che mise a segno l’ esecuzione facevano parte anche due cittadini romeni.