Roma, protesta degli ambulanti sul Gra: Raccordo paralizzato e tensioni con la polizia VIDEO

Protesta degli ambulanti sul Grande Raccordo Anulare di Roma. In centinaia da stamattina stanno bloccando la parte est del Gra nei pressi delle uscite 22-23. Segnalati momenti di tensione con la polizia, intervenuta per liberare la strada e ripristinare la circolazione bloccata dai manifestati.

Hanno bloccato il raccordo mutando anche il gazebo Manifestazione degli ambulanti pic.twitter.com/xk8Gp3M9Zp — alex by one (@alexanderbyone) April 28, 2021

I manifestanti dell'associazione nazionale ambulanti legati a varie sigle sindacali, a partire dalle 7 del mattino, dopo aver rallentato il traffico hanno aperto i loro gazebo sulla carreggiata interna all'altezza di via Casilina in segno di protesta contro il Comune di Roma e i bandi emanati dalla sindaca Virginia Raggi. La protesta proseguirà poi in piazza della Repubblica, dove è presente una delegazione degli ambulanti ed è prevista una manifestazione autorizzata per 300 persone.

Caos sul Grande Raccordo Anulare di Roma dove è in atto una protesta dei venditori ambulanti che, intorno alle 7:00 di stamattina, dopo aver rallentato il traffico, hanno aperto i loro gazebo sulla carreggiata interna all'altezza dell'uscita della via Casilina, pic.twitter.com/C5lO1LsLwi — CarditoPorecroma (@CarditoP) April 28, 2021

Le ragioni della protesta

Gli ambulanti protestano dopo la decisione della sindaca di Roma Virginia Raggi di dare mandato agli uffici del Campidoglio di disapplicare la normativa nazionale che impone la proroga delle licenze agli esercenti fino al 2032, sulla base di un parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Spaccature nella maggioranza che ha votato con le opposizioni una mozione per chiedere di applicare la normativa nazionale, con Marcello De Vito, presidente M5s dell'assemblea capitolina capofila della protesta.

I blocchi

I blocchi sono all'altezza di Anagnina-Grotta Sant'Andrea-Appia Nuova. Con conseguente blocco del traffico.

Sul posto ci sono la Polizia Stradale di Settebagni, diverse volanti della Questura di Roma è il Reparto mobile della Polizia di Stato.

I rappresentanti degli ambulanti chiedono un incontro con la sindaca Raggi. Al momento la Polizia Stradale è riuscita ad aprire solo le due corsie di emergenza per far defluire parte del traffico che si era bloccato

La protesta è ancora in corso.

Atral segnala i tratti più colpiti dal traffico:

