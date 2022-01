Roma, raccolta firme per intitolare a Teresa Sarti Strada scuola a Mezzocammino

Sono già quasi 300 le firme raccolte in poche ore per chiedere di intitolare a Teresa Sarti Strada l'Istituto comprensivo Fiume Giallo di Roma, zona Torrino Mezzocammino: in omaggio alla prima presidente di Emergency, l'ong da lei stessa fondata insieme al marito Gino Strada.

A lanciare la petizione di variazione del nome diretta al dirigente scolastico dell'Ic Fiume Giallo, è stato Fabrizio Cittadini che ha avviato la raccolta di firme sulla piattaforma online di Change.org. L'intitolazione ad una figura di Emergency come Teresa Sarti Strada, filantropa e docente, per il gruppo di sostenitori della proposta sarebbe inoltre una normale prosecuzione del lavoro già intrapreso. «La scuola è già da molti anni attiva nella sensibilizzazione sui temi della pace, della tutela dei diritti umani e dell’accoglienza - spiegano - grazie agli incontri didattici ospitati in aula con i quali i volontari di Emergency illustrano agli studenti i principi dei diritti umani universali (come il diritto alla cura per tutti) che sono alla base del lavoro della ong».

Leggi anche > Covid a Roma, l'assessore al Turismo: «Nella Capitale è emergenza, il governo intervenga. Si rischiano 8mila licenziamenti»

«Da agosto scorso, in seguito alla morte di Gino Strada, - aggiungono i promotori - sono state organizzate molte iniziative volte ad intitolare strade, piazze o palazzi istituzionali al fondatore della ong. Tra gli episodi più noti e recenti c'è quello di Pallanza, una località del comune di Voghera, dove una scuola media, tramite l'iniziativa del consiglio dei docenti, ha avviato l'iter per la variazione della denominazione da "Luigi Cadorna" a "Gino Strada". Lo scopo che si otterrebbe da tale variazione è quello di un'inversione totale di visione, passando dalla valorizzazione di una figura militare a quella di un personaggio simbolo di pace e rispetto dei diritti umani. Altro caso noto è stato quello di Monteriggioni in Toscana, il primo comune italiano ad aver intitolato una piazza a Gino Strada. Qui lo scopo è quello di riconoscere e di rendere omaggio a una persona di enorme spessore, che con il suo esempio di umanità lascia un messaggio destinato a durare nel tempo tra gli uomini. L'augurio è che l'obiettivo della petizione possa essere raggiunto e che anche a Roma sia presente un istituto intitolato ad una figura di Emergency».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Gennaio 2022, 15:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA