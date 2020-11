Roma verso lo stop nei weekend a mercati e maxistore, chiuse metro Spagna e Flaminio

La Regione Lazio si appresta a varare un'ordinanza, allo scopo di prevenzione, che vede la chiusura nei giorni prefestivi e festivi di grandi strutture di 2500 mq, ovvero i maxi store, fatto salvo le rivendite di generi alimentari, le edicole, i tabaccai, le farmacie. È un provvedimento identico a quello che hanno deliberatio oggi le regioni Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia che sono tutte regioni gialle.

Nell'ordinanza attualmente allo studio si prevede anche la chiusura dei mercati non alimentari nei festivi e viene ribadito il rigoroso rispetto delle misure anti Covid nelle strutture che resteranno aperte.

ll Campidoglio, secondo quanto si apprende, si appresta invece a tenere le Ztl non attive nei weekend. Si stanno cercando le coperture finanziarie per fare sì che questa decisione sia estesa anche a tutta la settimana.

Polizia a cavallo per i controlli nel parchi e fermate della metro A Flaminio e Spagna chiuse nel weekend. Queste inoltre le prime misure decise dal comitato per l'ordine e la sicurezza in corso alla Prefettura di Roma. L'obiettivo è evitare il mega assembramento dell'ultimo fine settimana con Via del Corso affollata.

Varchi per regolamentare gli accessi nelle vie dello shopping a Prati (via Cola di Rienzo, via Ottaviano, viale Giulio Cesare e via Candia). Inoltre in queste zone saranno possibili chiusure di alcune aree alle auto in modo da creare una zona pedonale che serva a decongestionare eventuali assembramenti. E quanto stabilito nel corso del comitato provinciale per l'ordine la sicurezza pubblica che si è svolto nel pomeriggio a Roma, presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi, per mettere a punto il dispositivo anti-assembramento nel weekend.

I controlli nei parchi, si apprende, saranno allestiti con ippopattuglie (agenti a cavallo) e forze ordine in bici e moto. In centro sarà dispiegata anche la Protezione civile comunale mentre sul litorale, in spiaggiaci penserà la capitaneria di porto.

