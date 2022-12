Il quartiere di Roma che sembra un piccolo borgo: qui sono stati girati diversi film e fiction tv

Roma è una grande città dove poter ammirare non solo la storia, tradizione e cultura ma anche e soprattutto la bellezza che si trova in ogni suo angolo. Ogni quartiere ha una propria particolarità e qualcosa da raccontare, qualcuno ha fatto anche da cornice a film e fiction tv.

La Garbatella: quartiere di Roma che sembra un piccolo borgo

La Garbatella ne è un esempio, è un quartiere risalente agli anni Venti del Novecento, nato come un progetto urbano che seguiva le linee delle Città Giardino tipiche dell’Inghilterra. Pensata come una zona caratteristica per gli operari che lavoravano da quelle parti. Soltanto dopo cento anni dalla nascita, il quartiere divenne una delle parti di Roma più popolari e cool della Capitale grazie ai locali che vi sono. Tra i tanti film girati da quelle parti, nessuno può dimenticare la fiction I Cesaroni andati in onda su Canale 5 con Claudio Amendola che ha reso il quartiere ancora più cool.

