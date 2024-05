A Roma c'è un quadro con poteri miracolosi, ecco cosa accadde ad una donna appena lo osservò

La Chiesa di Santa Maria ai Monti a Roma è un edificio religioso risalente alla fine del 1500 che non solo è uno dei più frequentati dai turisti ma al suo interno racchiude anche un quadro dai poteri miracolosi. Pensate che quando una donna lo osservò, accadde un evento unico. L’opera di cui stiamo parlando si chiama "Vergine con bambino e i SS Lorenzo e Stefano” e risale al 1400. Secondo gli avvenimenti storici che la riguardano, si tratta di un quadro con dei poteri miracolosi e per tale motivo i romani sono molto devoti a tale raffigurazione. Nello specifico, la leggenda narra che una donna sia guarita dalla cecità mentre osservava il quadro. Da quel momento in poi sono sempre più i romani fedeli a tale rappresentazione.

Le altre opere nella chiesa

La chiesa di Santa Maria ai Monti risale alla fine del 1500 ed è stata realizzata da Giacomo della Porta per volere di Papa Gregorio XIII.

