Pullman della gita scolastica finisce fuori strada: 32 bambini a bordo

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Momenti di paura su uninche è uscito fuori strada all'altezza del chilometro 4 di via Tragliatella inSul posto i vigili del fuoco dicon il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) e l'autogru. I pompieri hanno fatto uscire ie lea bordo del pullman che si era adagiato sopra una cunetta. A quanto riferito dai pompieri, non ci sono feriti.Da una primissima ricostruzione, sembrerebbe che il pullman sia finito fuori strada per evitare l'impatto con un mezzo che veniva in senso opposto. Non si segnalano al momento feriti. Sul posto i poliziotti dei commissariati Aurelio e Flaminio.