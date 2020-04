Pulizie straordinarie per le riaperture delle scuole ma mancano all’appello 1000 bidelli

In classe sì, ma solo se in sicurezza. Tra le tante incognite che riguardano il ritorno a scuola a settembre, c'è solo una certezza: le aule devono essere pulite. Sempre pulite. Dopo una prima sanificazione a fondo degli istituti, sarà necessario mantenere aule, bagni e corridoi costantemente igienizzati.



Così come gli spazi comuni dalla mensa all'androne. A questo ci penseranno gli addetti alle pulizie, i bidelli che saranno chiamati a vigilare ancor più che in passato sulla sanificazione delle classi. Peccato però che, proprio quest'anno, ne mancheranno all'appello migliaia: le scuole avranno 4mila bidelli in meno, tra questi oltre un migliaio mancheranno solo nel Lazio.



Tutto parte dal decreto ministeriale 1074 del 20 novembre 2019, per l'assunzione da parte dello Stato degli addetti alle pulizie, che lavoravano nelle scuole tramite cooperative esterne: una bella notizia, per molti ma non per tutti. La scuola infatti ha deciso di stabilizzare solo quelli che hanno un titolo di studio di licenza media e lavorano nelle scuole da almeno dieci anni.



Vale a dire circa 12mila dei 16mila addetti alle pulizie. Così ne sono rimasti fuori 4mila con una concentrazione importante nelle scuole del Lazio che di fatto perdono 1024 bidelli, soprattutto a Roma. Sarebbe dovuta partire la fase 2 dell'internalizzazione, con cui assorbire anche i precari con 5 anni di servizio nelle scuole, ma così non è stato: per settembre mancheranno migliaia di bidelli.



In una fase delicatissima peraltro, come quella dell'emergenza sanitaria in atto, in cui la mancanza di igiene può seriamente vanificare i tanti sacrifici fatti per la sicurezza e la prevenzione. Se non c'è personale a sufficienza per tenere pulite le scuole, a che servirà la distanza di sicurezza? Senza contare il danno per oltre mille lavoratori che lavorano nelle scuole da anni, a contatto con famiglie e alunni, e ora ne restano fuori: “Nessuno deve restare escluso dalla ‘Fase 2 dell’internalizzazione – denuncia Sara Imperatori, della Fisascat-Cisl di Roma Capitale - che riguarda 4mila lavoratori in Italia e 1024 a Roma e nel Lazio. Si deve agire presto e bene a tutela di migliaia di persone. Non serve propaganda, ma fatti concreti: faremo tutto il possibile per ottenerli”. Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Aprile 2020, 08:24

