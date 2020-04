Roma, sanificati duemila chilometri di strade su 6 mila. Ma per terra restano migliaia di mascherine usate e guanti

Duemila chilometri di strade sanificate dal Servizio Giardini in una settimana, per contrastare la diffusione del Coronavirus. Duemila sui quasi 6 mila complessivi su cui si snoda la viabilità della Capitale, dal centro in periferia. “Le autobotti del Dipartimento Tutela Ambientale hanno irrorato oltre un milione di litri di soluzione igienizzante a base di enzimi lungo le strade prospicienti luoghi particolarmente sensibili o frequentati come mercati rionali, farmacie, ospedali, commissariati e Municipi”, ha fatto sapere il Campidoglio.

Ma non sarà facile raggiungere obiettivo del “tutto sanificato” entro il 3 maggio, data che potrebbe segnare il ritorno alla normalità per la libera circolazione dei cittadini (con molte regole da rispettare) e di buona parte delle attività lavorative.

Attualmente anche le vie secondarie delle zone residenziali sono in attesa di vedere all’opera i mezzi del lavaggio straordinario. Dall’Appio Latino all’Ardeatino fino a Vigna Murata e Ostiense. La pianificazione del Comune di Roma nella prima fase di allarme sanitario ha scelto, infatti, come detto, di essere mirata.

E così, su social e blog di quartiere, vanno in scena le lamentele di chi vive nelle zone per ora non toccate dal “piano disinfezione”.



Intanto per terra restano solo mascherine e guanti usati che nessuno raccoglie. Sono i nuovi rifiuti dell’éra Covid. Da via Chiabrera (che si trova a due passi da San Paolo), a piazza San Cosimato a Trastevere, passando per via San Francesco a Ripa e dintorni. Poi ecco via Bering al quartiere Ostiense. E il viaggio prosegue fino a via dei Gracchi in Prati, come pure in via Rosa Raimondi Garibaldi a Garbatella, via Merulana, via Appia Nuova. Mascherine sanitarie e guanti di lattice usati gettati in strada come nulla fosse, segno tangibile di un’inciviltà senza confini. Fanno bella mostra di sé fuori dai cassonetti, sui marciapiedi, persino nelle fessure dei muri.

Insomma, questa è l’altra faccia dell’allarme igienico. Sanificare le strade significa anche ripulirle dai “rifiuti” della protezione anti virus, evitando altri rischi per la salute. Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Aprile 2020, 08:30

