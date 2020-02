Roma, con un pugno spacca il finestrino di un bus

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Febbraio 2020, 10:17

Ha, senza un apparente motivo, ildi un, mandandolo in. Per questo motivo, unè statoper danneggiamento aggravato.È accaduto ieri, intorno a mezzogiorno, nel centro di, nei pressi di piazza San Silvestro. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina, l'uomo dopo essere sceso dall'autobus 62 a piazza San Claudio, senza alcun motivo, avrebbe dato un pugno al finestrino, dandosi poi alla fuga. Dopo circa un'ora e mezzo l'uomo è stato rintracciato dai carabinieri e, dopo essere stato riconosciuto dall'autista, è stato denunciato.