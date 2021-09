Roma, prova a salire sul bus senza mascherina e picchia l'autista: denunciato un 50enne

A Roma, l'autista di un bus è stato aggredito dal passeggero a cui aveva ricordato di dover indossare la mascherina a bordo. È accaduto ieri mattina, a bordo del bus della linea 213, in via delle Robinie, a Centocelle.

L'aggressione ha causato lo stop della corsa per 45 minuti e per questo motivo l'aggressore, un 50enne romano, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e resistenza a incaricato di pubblico servizio. L'autista, un 35enne anche lui romano, se l'è cavata con una lieve prognosi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Settembre 2021, 13:16

