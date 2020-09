Roma, protesta degli aeroportuali sotto la sede dell'Inps: "Senza cassa integrazione da mesi"

Aeroportuali in protesta, sotto la sede dell’Inps, per la cassa integrazione che non arriva da mesi. Questa mattina i lavoratori aeroportuali si sono dati appuntamento alle 8 sotto gli uffici dell’Inps, di via Amba Aradam a Roma, per una protesta che, nonostante la pioggia, ha voluto fare sentire la sua voce

Fermi da mesi, per gli aeroportuali l’emergenza sanitaria legata al Covid ha rappresentato anche il blocco di tutte le attività. Stagionali senza sussidi e dipendenti con il pagamento della cassa integrazione che si fa attendere da mesi. Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Settembre 2020, 17:42

