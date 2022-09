Disabile finito giù dalla finestra, 4 poliziotti indagati. Ma i residenti avevano denunciato il 36enne per molestie

di Emilio Orlando

Un buco temporale di due ore, tra le 10 e mezzogiorno del 25 luglio scorso, non convince la Procura che infatti indaga per “tentato omicidio”. Sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti di piazzale Clodio e dei detective della Squadra mobile ci sarebbero quattro poliziotti, tra cui una funzionaria, del distretto di Primavalle.

Le indagini del sostituto procuratore Stefano Luciani sulla vicenda del 36enne Hasib Omerovich, trovato in coma e abbandonato in una pozza di sangue sotto la finestra della sua abitazione in via Gerolamo Aleandro 24 a Primavalle, puntano proprio a chiarire quello che per ora resta un giallo.

Secondo quanto denunciato dalla sorella del disabile, affetto da sordomutismo, l’uomo sarebbe stato scaraventato giù dalla finestra proprio dagli agenti che erano andati ad identificarlo. Le sue condizioni sono gravissime: i medici del Gemelli, dove è ancora ricoverato, temono che possa aver riportato danni irreversibili al cervello.



