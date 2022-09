Primavalle, giallo per un disabile sordomuto finito giù dalla finestra in un controllo della Polizia. Accuse dalla famiglia

di Emilio Orlando

Di sicuro c’è solo che è precipitato dalla finestra della sua camera, durante un controllo della polizia a fine luglio. È giallo su un uomo sordomuto che, secondo i parenti, sarebbe stato scaraventato dalla finestra da alcuni poliziotti del distretto di Primavalle.

La vittima della presunta violenza, di nome Hasib Omerovich di 36 anni, da allora è ancora ricoverato in coma al “Gemelli”. Nella sua stanza erano presenti schizzi di sangue e segni di colluttazione.L’uomo di etnia rom sarebbe stato anche picchiato con un manico di scopa spezzato, utilizzato come un manganello.

La notizia è uscita solo ieri (12 settembre) dopo un’interrogazione parlamentare presentata dalla famiglia. La tragedia sarebbe invece avvenuta nella torrida giornata dello scorso 25 luglio in uno stabile di edilizia popolare in via Gerolamo Aleandro 24, a Primavalle. La Procura capitolina, dopo aver ricevuto l’esposto da parte dell’avvocato Arturo Salerni (legale della parte civile costituita da Fatima Sejdovic, la madre del 36enne in coma e dalla sorella) ha aperto un fascicolo per "tentato omicidio contro ignoti".



