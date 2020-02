Roma, Prestipino (Pd): «Raggi ascolti associazioni animaliste»

“Mi associo alla richiesta delle Associazioni animaliste Animalisti Italiani – sede Roma, ENPA sezione di Roma, EARTH, LAV Roma, OIPA Roma, Lipu Roma, Io Libero Avcpp, ACL – Associazione Canili Lazio Onlus, Guardie Zoofile Ambientali Norsaa Roma, AmiCOniglio onlus e Pegasus, che hanno scritto alla Sindaca di Roma Virginia Raggi per chiedere la revoca dell’incarico al referente per la tutela del benessere e i diritti degli animali del Comune”.



Lo scrive in una nota Patrizia Prestipino, deputata dem e responsabile dipartimento Difesa degli animali del Partito Democratico. “In una lettera aperta indirizzata alla prima cittadina – prosegue Prestipino - le associazioni sostengono che l’attuale delegata non dialoghi con loro e, tra le altre cose screditi le Associazioni animaliste e i cittadini che le rappresentano. Il dialogo tra le istituzioni e i cittadini è alla base della civile convivenza soprattutto quando riguarda soggetti che nel tempo hanno dimostrato competenza e amore nella tutela degli animali. Ricordo, con una certa nostalgia, la diversa considerazione per gli animali sotto le giunte di Francesco Rutelli e Walter Veltroni, quando l’ufficio diritti degli animali funzionava bene e c’era attenzione per il benessere degli animali. Addirittura la Città di Roma rese patrimonio biologico i gatti.”



“L’attuale giunta – conclude Prestipino – non solo sembra disinteressata a qualsiasi cosa, ma si disinteressa anche di esseri senzienti come gli animali, in una città dove le famiglie ne ospitano centinaia di migliaia. La premura per i nostri animali deve essere massima, mi auguro davvero che Virginia Raggi sappia ascoltare e promuova un confronto tra le parti al più presto.” Lunedì 3 Febbraio 2020, 19:37

