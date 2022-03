Roma, ricette false per farsi rimborsare dal Servizio sanitario: nei guai informatore farmaceutico e medico

Truffa ai danni dello Stato. Un informatore farmaceutico e un medico di medicina generale, entrambi romani sono accusati di avere prescritto grandi quantitativi di farmaci a ignari assistiti per ottenere il rimborso delle spese, pari a circa 25 mila euro, dal Servizio Sanitario Regionale.

Leggi anche > Roma choc, 17enne rapinato e violentato a Casal Monastero: arrestati due tunisini

I carabinieri del Nas di Roma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di due misure cautelari lunedì mattina. Agli arresti domiciliari l’informatore farmaceutico, per il medico, invece, l’interdizione a esercitare la professione per un anno.

Le indagini sono partite dai controlli svolti da Nas e Servizio Farmaceutico dell’ASL Roma 1, incentrati sulle prescrizioni firmate dai medici di medicina generale. Un professionista in particolare è finito nel mirino per il gran numero di ricette che prescrivevano medicinali contenenti come principi attivi Fluconazolo (antimicotico) e Famciclovir (antivirale). In totale, sono 16 le persone coinvolte nell’indagine.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Marzo 2022, 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA