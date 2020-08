Roma, presa una nuova 'Madame Furto': 34enne nomade dovrà scontare 19 anni per furti e borseggi

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Agosto 2020, 13:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo caso di '' aè terminato con l'arresto di una, di origini bosniache, da parte dei. I militari della stazione di Tor de Cenci e della compagnia di Pomezia hanno infatti preso una donna che, dedita da oltre 20 anni a furti e borseggi, era sempre riuscita a scampare all'arresto facendosi trovare in stato di gravidanza.La 34enne, che mirava soprattutto ai turisti che giungono ae viaggiano sui mezzi di trasporto pubblico, era ricercata non solo per, ma anche per, avendo violato più volte le misure restrittive a cui era stata sottoposta.In totale, la donna dovrà scontare, effetto del cumulo della pena stabilita dalle varie condanne. Oltre all'evasione e all'irreperibilità, la nomade era riuscita a scampare alla detenzione in carcere grazie alle ricorrenti gravidanze: a 34 anni, la donna aveva già avuto otto figli ed era in attesa di un nono.Il blitz dei carabinieri è avvenuto nel campo nomadi di Castel Romano, dove la 34enne si trovava stanziata, ora detenuta in carcere a Rebibbia.