Roma, in un'aiuola vicino casa trovati i resti di una 90enne sparita da due mesi

Morire a Roma senza che nessuno se ne accorga. Lei, una pensionata, aveva 90 anni e nei primi giorni di novembre è scomparsa. Ingoiata da una fitta cortina d’anonimato. Le sue ossa sono state ritrovate solo oggi pomeriggio, su un tratto della frequentatissima via Telese, al Prenestino, quando un passante ha intravisto quelli che potevano essere dei resti umani seminascosti in un piccolo spicchio di prato rialzato, in pieno tessuto urbano. Si è trattato del ritrovamento di un corpo in avanzato stato di decomposizione e, dopo dei macabri accertamenti, è stata proprio la polizia a stabilire che si tratta dei resti dell’anziana di 90 anni, residente poco distante, i cui famigliari avevano fatto denuncia di scomparsa agli inizi di Novembre.Gli agenti della polizia scientifica hanno esaminato qualche tessuto per stabilire con certezza che si tratta degli abiti indossati proprio dalla vecchina prima di sparire, così come risulta dalla denuncia di scomparsa. La signora viveva in zona. Viveva da sola. E, probabilmente come ogni giorno, è uscita di casa. Deve avere avuto un malore senza che abbia avuto il tempo di chiedere aiuto o forse nessuno l’ha sentita. Sul corpo sarà effettuata l’autopsia proprio per escludere che l’anziana possa essere stata uccisa.