Roma, prende a pugni donna per derubarla. In casa droga e una pistola finta: arrestato

Un 31enne romeno è stato arrestato dalla polizia domenica sera per detenzione illegale di sostanze stupefacenti, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. L'uomo è stato anche denunciato per tentata rapina e lesioni personali. Il 31enne ha tentato una rapina ai danni di una donna in zona Casilina: l'uomo ha cercato di sottrarle il portafoglio dopo averla colpita con tre pugni sulla testa.

La vittima ha immediatamente allertato le forze dell'ordine e, dalle descrizioni fornite, sono scattate le indagini che hanno permesso di localizzare l'abitazione del romeno. Nella sua casa i poliziotti hanno sequestrato 2,7 grammi di hashish, 116 grammi di marijuana, 1 pistola replica, 55 cartucce a salve, un caricatore per pistola a salve e un bilancino di precisione. La donna, per il trauma riportato, è stata refertata in ospedale con quattro giorni di prognosi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Dicembre 2020, 15:01

