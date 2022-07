Roma, prende a calci e pugni la figlia durante una lite: arrestato 48 enne

I carabinieri della stazione di Torvajanica a Roma hanno arrestato un 48enne del posto gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della figlia 28enne. La donna ha denunciato che il padre, pare sotto l'effetto di sostanze alcoliche e per futili motivi, nel corso di una lite animata, l'ha aggredita colpendola ripetutamente con calci e pugni.

La giovane sarebbe riuscita a fuggire in strada e a nascondersi in un vicolo adiacente da dove ha allertato i carabinieri che, immediatamente intervenuti, le hanno prestato soccorso e, raccolta la denuncia, hanno bloccato il 48enne ancora in forte stato di agitazione. La 28enne è stata poi medicata al pronto soccorso per varie ecchimosi, contusioni e escoriazioni diffuse, e giudicata guaribile in 30 giorni. L'arrestato è stato portato nel carcere di Velletri, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

