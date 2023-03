Premio RomaRose Non solo 8 Marzo: il talento delle donne premiato dal Campidoglio

di Valeria Arnaldi

Donne in primo piano in Campidoglio per la seconda edizione del Premio RomaRose-Non solo 8 marzo, organizzato dalla Presidenza dell’Assemblea capitolina, che alla vigilia della Giornata internazionale della donna, ha premiato talenti e impegno al femminile. A promuovere l’iniziativa, la Presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli. E, al suo fianco, per la premiazione, anche l’assessora ai Lavori pubblici e alle Infrastrutture Ornella Segnalini.

E così, la cerimonia, condotta dalla giornalista Rai Monica Marangoni, ha visto premiate figure femminili che si sono contraddistinte in ambiti diversi, tra spettacolo, cultura, giornalismo, sport, politica, ma anche imprenditoria e mondo accademico. Senza dimenticare il sociale e le forze dell’ordine.

«Il premio RomaRose è un omaggio all’impegno, al merito e al talento delle donne, nelle piccole e grandi cose e nel mondo del sociale – ha affermato Svetlana Celli - Molte faticano ad uscire fuori, ma insieme possiamo fare tanto affinché un giorno ci saranno donne in ogni vertice e ciò non farà più notizia».

Tra le premiate, l’attrice Maria Grazia Cucinotta, nonché Ilaria Venturini Fendi, imprenditrice ambientale e designer. Poi, Giselda Vagnoni, direttore di Reuters News & Media Italia, Romanza Quartet, Patrizia La Rosa di Anbi Lazio. E ancora, Maria Grazia Passeri, presidente associazione “I diritti civili nel 2000 – Salvabebè/Salvamamme, Andrea Delogu, conduttrice televisiva e radiofonica, attrice e scrittrice, la cantautrice Noemi.

Riconoscimenti anche per Elisa Bartoli, capitano della squadra femminile dell’AS Roma, Rossella Lucà, ricercatrice CNR, Alessandra Moretti, europarlamentare, l’attrice Cinzia Leone. Premiata anche Flaminia Bolzan, psicologa e criminologa.

Senza dimenticare Maria Catena Ingria Lupoi, imprenditrice, Claudia Conte, attivista per i diritti delle donne, Lina Sastri, attrice, cantante, autrice e regista, nonché Maria Fittipaldi Menarini, imprenditrice, Nicolina Bianchi, giornalista e critico d’arte, Kristina Tatenko, presidente cooperativa “Sant’Anna 1984” e la carabiniera Martina Pigliapoco.

«Dedichiamo un pensiero particolare a tutte coloro che, ancora oggi, in diverse parti del mondo, lottano per la conquista della libertà e dei diritti, come in Iran e Afghanistan; alle donne morte nel naufragio di Crotone perché inseguivano la speranza di un mondo migliore; e a tutte le donne vittime di violenza – ha affermato Svetlana Celli - L’esempio di chi ce l’ha fatta, di tante donne che sono riuscite a realizzare i propri sogni, deve essere il faro per tutte noi».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Marzo 2023, 18:46

