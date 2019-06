Roma, precipita ultralegggero: muore 49enne

Un ultraleggero è precipitato in un terreno vicino al campo volo di Monterotondo, alle porte di Roma. A bordo un 49enne che è deceduto sul colpo. Ancora da chiarire le cause dell'incidente, in particolare se sia stato provocato da una manovra sbagliata o da un problema del velivolo. Sul posto i carabinieri della compagnia di Monterotondo. Secondo quanto si è appreso, la vittima era atterrata al campo volo poco prima con un suo aereo e lì ne ha preso un altro a noleggio con cui è precipitato . Sabato 1 Giugno 2019, 19:49

