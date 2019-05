Una ragazzina di 16 anni è grave a Roma dopo essere stata investita, questa mattina intorno alle 8.30, da una moto Honda 750 guidata da un uomo di 45 anni. La ragazzina, di origini romene, è stata travolta dal mezzo in pieno centro, in via Crescenzio all'angolo con via Orazio, zona Prati, ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Bambin Gesù. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Roma Capitale gruppo Prati. © RIPRODUZIONE RISERVATA