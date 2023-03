Roma, paura a Prati: incendio in un appartamento, evacuato un intero palazzo

di Emilio Orlando

Panico oggi pomeriggio nel quartiere Prati, per l'incendio di un appartamento. Il palazzo è stato evacuato dalla polizia Roma Capitale del Git e dai vigili del fuoco, per evitare che accadesse il peggio. Le fiamme, si sono sprigionate in una casa disabitata, una volta sede di uno studio notarile di una professionista deceduta qualche tempo fa, al penultimo piano di uno stabile in via Sabotino.

I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti con otto squadre per domare l'incendio che ha rischiato di lambire altre abitazioni confinanti. Tra le probabili cause che hanno provocato il rogo, un corto circuito. Nessuno è rimasto ferito o intossicato dalla fiamme e dalla coltre di fumo densa che ha invaso le scale e gli androni condominiali.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Marzo 2023, 20:55

