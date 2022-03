Roma, sulla Pontina maxi incidente tra tre auto: 10 km di coda, strada chiusa

Temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Roma sulla strada statale 148 Pontina a causa di un incidente avvenuto al km 51,900, all'altezza della località Genio Civile a Roma. Nel sinistro sono coinvolti tre veicoli. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Lo si apprende da una nota di Anas.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Marzo 2022, 09:31

