Una sbarra per trazioni in acciaio proprio al centro die il cartello: “Se resti appeso come uno stoccafisso per almeno 2 minuti vinci 50 euro”. Sembra uno scherzo da circo Barnum, ma non lo è. E’ quanto sta accadendo in queste ore su uno dei ponti più famosi della capitale, quello che collega che collega piazza S. Vincenzo Pallotti a piazza Trilussa, nei rioni Regola e Trastevere.A inventare l’insolito gioco alla Rocky Balboa a premi un gruppo di cittadini italiani che hanno aggiunto una tabella raffigurante l’esatto posizionamento delle mani sulla sbarra e alcune semplici regole: vietato l’uso dei guanti e vietato incrociare le mani. Per salire sulla sbarra ci si può servire di uno sgabello portato dagli organizzatori. Ovviamente il tutto a pagamento: 2 euro a tentativo. Interessati tanti turisti, molti di loro hanno accettato la sfida ma in pochi sono riusciti a vincere il bottino mentre i cittadini romani hanno immortalato la scena tra risate e incredulità. Chissà dove sta il trucco…