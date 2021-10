Ponte di Ferro, aperto fascicolo per incendio colposo: «Fiamme partite da fornelletto a gas»

Nella informativa inviata in Procura dalle forze dell'ordine intervenute per l'incendio che ha gravemente distrutto il Ponte di Ferro a Roma sono state allegate anche alcune foto da cui emergerebbe che le fiamme sarebbero partite da un fornelletto a gas in un giaciglio di fortuna presente sotto il ponte. Il procedimento è stato affidato al procuratore aggiunto Giovanni Conzo. L'indagine punta a chiarire le cause del rogo e non è escluso che verrà affidata una consulenza tecnica. Al momento sembra quindi tramontare l'ipotesi del corto circuito.

I misteri del Ponte di ferro, i residenti: «Un boato prima delle fiamme». Sequestrate decine di bombole di gas tra i senza tetto

Si indaga per «incendio colposo e per delitti contro la pubblica incolumità». Per l'incendio che ha nella notte tra sabato e domenica scorsi ha travolto e in parte danneggiato il famoso Ponte di Ferro (al secolo, Ponte dell'Industria) nel quartiere Ostiense di Roma, la procura di Roma ha aperto un fascicolo.

