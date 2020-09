Roma, Pompeo incontra Conte e il centro storico va in tilt: imbottigliati nel traffico senza vie d'uscita

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Settembre 2020, 11:53

Il segretario di Stato americano Mike Pompeo è atterrato a Ciampino per una due giorni ricca di incontri. Ad attenderlo, oltre agli incontri isitutuzionali, il centro di Roma super-blindato per assicurare la sicurezza del numero due Usa. Il tutto, a discapito degli automobilisti che si sono ritrovati imbottigliati in un traffico congestionato e senza vie di fuga.Il plenipotenziario di Trump ha raggiunto Palazzo Chigi per incontrare il premier Giuseppe Conte circondato dalla scorta composta dagli specialisti del Nocs a bordo del Cat, il pick-up dotato di armi pesanti, muovendosi su un percorso gestito in maniera catastrofica per la mobilità cittadina. Transennature laddove solitamente si utilizzano chiusure temporanee, indicazioni inaguate da parte dei vigili incapaci di fornire agli automobilisti esasperati un'alternativa alle strade chiuse. I disagi potrebbero continuare - data la gestione della visita - fino a quando Pompeo non sarà ripartito per gli Stati Uniti. Domani pomeriggio.