Una tragedia incredibile, nel giorno del suo compleanno: un ispettore delle volanti si è tolto la vita con un colpo di pistola davanti alla sede del Reparto Volanti, in via Guido Reni in zona Flaminio (Roma). Il poliziotto oggi compiva 60 anni: ancora da chiarire le cause del gesto.



NEWS IN AGGIORNAMENTO Martedì 3 Settembre 2019, 17:07

