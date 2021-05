Roma, poliziotti accerchiati e aggrediti al Tiburtino III da 50 persone: volevano fermare due fidanzati violenti.

Agenti di polizia accerchiati e aggrediti al Tiburtino III da circa cinquanta persone residenti che tentavano di impedire l'arresto di due giovani. È accaduto ieri pomeriggio quando la mamma di un ragazzo appena maggiorenne residente in via Debussy, ha chiesto aiuto al numero unico 112 per via del figlio che da ubriaco era diventato violento. All'arrivo di due volanti, gli agenti hanno trovato il ragazzo e la fidanzata coetanea nell'androne del palazzo.

Alla vista delle «divise», i due giovani entrambi fuori di sè, hanno iniziato ad inveire contro gli agenti i quali, capendo lo stato di agitazione, hanno chiamato un'ambulanza del 118 i cui operatori hanno sostenuto la necessità di sedare almeno il ragazzo il quale, però, intuendo le intenzioni dei medici, è scappato inseguito da due poliziotti, rifugiandosi nell'appartamento e chiudendo all'esterno gli altri due.

Secondo una ricostruzione della Questura di Roma, mentre all'interno nasceva una colluttazione tra i due giovani e gli agenti, con la ragazza che, armata di una forbicina per le unghie menava fendenti e feriva gli agenti, all'esterno si è radunato un gruppo di 50 residenti tra i quali alcuni giovani più facinoroso, ma anche adulti, che hanno accerchiato e aggredito gli altri due poliziotti rimasti fuori dall'alloggio.

Sul posto, quindi sono arrivate altre 15 volanti il cui intervento è servito per riportare l'ordine e identificare un 17enne particolarmente esagitato. I quattro poliziotti e i due ragazzi, sono stati portati in ospedale al Pertini dove gli agenti sono stati refertati con prognosi di 10 giorni. Non contenti di quanto accaduto in precedenza, anche al Pertini si è radunata una folla che ha aggredito il personale medico. Altro intervento delle forze dell'ordine per ripristinare la sicurezza. Alla fine i due giovani sono stati fermati ed arrestati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, il 17enne denunciato per gli stessi reati. Intanto si indaga per risalire agli autori dell'aggressione ai poliziotti e ai sanitari del Pertini.

