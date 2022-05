La discoteca Piper chiusa per 4 giorni: «Risse e violenza». Sotto accusa anche un buttafuori

Sul profilo social della discoteca Piper, a Roma, ci sono ancora le locandine delle serate in programma questo weekend, 20 e 21 maggio. Ma chi intendeva andare al Piper dovrà cambiare programma perché il locale è stato chiuso dai carabinieri della compagnia Parioli.

I militari hanno notificato un provvedimento di sospensione dell'attività per 4 giorni ai gestori della discoteca Piper di via Tagliamento, per cinque episodi di violenza e risse avvenute tra il 2021 e il 2022.

Su proposta dei Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, il decreto di chiusura dello storico locale romano è stato firmato dal Questore di Roma.

I cinque episodi di violenza, che hanno portato alla chiusura per quattro giorni della storica discoteca di Roma, sono avvenuti tra il dicembre del 2021 e il 30 aprile scorso. Nel provvedimento emesso dalla Questura si fa riferimento a risse avvenute sia tra i clienti della discoteca sia da parte di un buttafuori.

L'ultimo caso riguarda un minorenne che prima «veniva malmenato e successivamente minacciato da un addetto alla sicurezza».

«Il giovane, soccorso dalla madre è stato accompagnato al pronto soccorso - è detto del decreto - del Policlinico Umberto Primo dove gli è stata riscontrata una contusione cranica e una frattura del setto nasale con prognosi di 30 giorni».

Stessa prognosi per un altro avventore che il 7 dicembre scorso «mentre era all'interno del locale è stato aggredito da altri ragazzi per futili motivi. Riportando una frattura al naso e lombalgia».

