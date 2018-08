Nuovo temporale a Roma, albero cade su un'auto sulla Cassia Bis: traffico in tilt e strade allagate

Meteo, ancora super-caldo: «Punte di 35-37 gradi». Ma a fine mese torna l'autunno

Nuovo temporale su: come negli ultimi giorni piogge torrenziali si sono abbattute sulla capitale provocando cadute di alberi e allagamenti stradali. Un albero è caduto sulla, all'altezza dell'innesto del Gra in direzione Saxa Rubra e ha danneggiato una macchina provocando una lunga fila di auto in ingresso a Roma. Nei giorni scorsi alberi pericolanti avevano reso necessario bloccare l'accesso a Piazza del Popolo.