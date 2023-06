Piano anti-piogge a Roma: «In campo 4,5 milioni per fronteggiare bombe d’acqua e allagamenti in città»

di Emiliano Pretto

Le bombe d’acqua. Un sistema fognario non adeguato. Caditoie che si “tappano” in continuazione. Sono questi gli ingredienti che hanno causato gli allagamenti a Roma in questi giorni di maltempo. Per cercare di fronteggiare la situazione, però, il Comune di Roma ha messo in campo 4,5 milioni per pulire le caditoie ed evitare l’accumulo di acqua nelle zone più a rischio della città. Il piano prevede 3,5 milioni per le caditoie della grande viabilità e il restante milione per quelle della viabilità secondaria.

Sugli 800 chilometri della grande viabilità, ha fatto sapere a Leggo il Campidoglio, ci sono circa 55mila caditoie. «Al momento ne sono state stappate circa 30mila, quelle considerate a rischio in quanto poste a una quota più bassa». Il problema, però, è che il sistema fognario non è stato realizzato per scaricare nel sottosuolo simili quantità di acqua. «Roma - ha spiegato infatti l’assessora capitolina ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini - come molte città europee ha un sistema fognario risalente a più di un secolo fa che risulta sottodimensionato rispetto agli eventi meteorologici degli ultimi anni. Le frequenti “bombe d’acqua” creano dei problemi nell’immediato e il nostro dipartimento interviene a ogni emergenza. La problematica è da attribuirsi all’intensità e alla concentrazione della pioggia in un tempo molto breve, nonostante il lavoro di pulizia delle caditoie. Ma a fianco alla manutenzione stiamo attuando interventi per mitigare il rischio allagamenti, come il Collettore Alto Farnesina che eviterà la comparsa di criticità nella zona di Ponte Milvio».

La battaglia per evitare che anche in futuro Roma si allaghi è ancora lunga e passerà, quindi, anche per interventi strutturali.

