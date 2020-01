Pincio, il giallo del busto di Ariosto: la testa non è quella del poeta dell’Orlando furioso

Germanico, il Ritratto del princeps condottiero e imperatore mancato

Uno sbaglio? Uno? Un furto? Sicuramente un giallo quello delal Pincio di Ariosto. La scultura di marmo che campeggia tra i viali di villa Borghese non è quella dell’autore dell’Orlando furioso.Tutto ha avuto inizio circa quattro anni fa: la statua di Ludovicofu distrutta dai vandali, scaraventata a terra senza la testa. Lo ha documentato con un servizio sullo stato di degrado dell’area verde anche il Corriere della Sera. Ecco allora che, dopo la denuncia, la Sovrintentenza si è attivata per sistemare i danni. Il busto è stato portato nelle officine di. Circa un mese fa è comparso il nuovo busto, peccato però che non sia quello originale scolpito da Francesco Benaglia: la testa è di un’altra persona. Sicuramente non del celebre Ariosto.Che fine ha fatto l’? E di chi è la testa posizionata? Sono tutte domande che a cui ora la Sovrintendenza dovrà dare una risposta. Già, perché un busto sbagliato è la stessa cosa, se non peggio, di averne uno rotto. Di sicuro un caso simile non c’è mai stato. «Sicuramente è una cosa- sottolineano dall’assessorato alla Cultura - verificheremo cosa è successo e rimetteremo le cose a posto. Potrebbe anche esserci la mano di qualche burlone che ha scambiato le teste. Invieremo gli esperti per verificare quanto accaduto». Fatto sta che i busti delsono ridotti davvero malissimo. Il sistema di videosorveglianza che doveva tutelarli dai raid notturni è fuori servizio da 5 anni. Così il giardino della memoria artistica voluto da Giuseppe Mazzini nel 1849 è all’abbandono.La storia racconta che gli scalpellini di, rimasti senza lavoro, chiesero di esser impiegati nella realizzazione di busti per adornare il Pincio. Arrivò l’ok è venne realizzato quel percorso dove campeggiano tutti gli illustri poeti, artisti e scrittori italiani che diedero lustro alla penisola nel mondo. L’ultimo ad ottenere un busto al Pincio fu Sidney. Era il 1960, l’anno delle Olimpiadi. Ma quella era un’altra Roma, dove i busti del Pincio avevano ancora la testa. Oggi, tra danni, scritte e furti, sonole opere da sistemare. Tra queste c’è sicuramente quella di Ariosto che non è Ariosto. In questo caso più furioso che mai.