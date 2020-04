Roma, tra Pigneto e San Lorenzo, la solidarietà passa per la tombolata di Pasqua

Nello storico condominio di via Prenestina 42, dove terze e quarte generazioni di ex ferrovieri vivono mescolate a nuove generazioni di migranti provenienti dal sud Italia e dal resto del mondo, una tombolata di condominio è diventato il pretesto per passare, rigorosamente senza assembramenti, da casa e a distanza di sicurezza, la Pasqua in compagnia dal balcone e fare solidarietà.



Domenica dalle ore 17.00, musica, karaoke e lo scarto delle uova dalle nostre finestre accompagneranno la tombolata, per cui sabato mattina, in poche ore sono stati raccolti 400 euro devoluti al Dipartimento della Protezione Civile nazionale.



Duecento famiglie, di dieci nazionalità diverse, rappresentative delle tre generazioni e età, dal loro balcone, presenti nella domenica di Pasqua. Sara, Giacomo e Irene, sono i nomi dei ragazzi che hanno inventato e animato quest’iniziativa. «In questa emergenza ci siamo riscoperti comunità - raccontano - Anche se molti di noi sono cresciuti insieme, come pure i nostri genitori e in qualche caso anche i nonni, stiamo conoscendo anche persone nuove che vivono qui da qualche anno. Stiamo tenendo i rapporti attraverso i social, con whatsapp o via citofono».



«I rapporti di vicinato si stanno rivelando fondamentali - spiegano - e credo in futuro dovremmo rafforzarli. Se, come ci dicono gli scienziati, dovremo imparare a convivere con questo genere di difficoltà, già da oggi è necessario parlarsi di più, essere solidali per risolvere i piccoli problemi quotidiani e non lasciare nessuno indietro. Nel nostro piccolo lo stiamo facendo, convinti che da soli forse si è più sicuri, ma insieme si va più lontano».



Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Aprile 2020, 19:02

