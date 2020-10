Roma, Piero è scomparso sabato pomeriggio: il disperato appello della famiglia

Ore d'angoscia per una famiglia di Roma. Piero Giorgi (nella foto) è uscito da casa questo pomeriggio (sabato 24 ottobre) intorno alle 16 e 30 e non ha più fatto ritorno. Piero è affetto da un morbo terribile, quello di Parkinson.

Quando si è allontanato dalla propria abitazione, in zona Axa Malafede, non aveva documenti e - soprattutto - era sprovvisto delle medicine che gli permettono di camminare e di stare in piedi.

La figlia, disperata, si è rivolta anche al mondo dei social, per avere un aiuto, perché Piero possa ritornare dai propri cari. Tutte le persone che hanno notizie, che magari lo hanno incrociato per strada, possono contattare la famiglia di Piero al 3272996483.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Ottobre 2020, 23:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA