Vaga a piedi sull'A1 contromano: aveva appena saputo che l'amico si era suicidato

Martedì 1 Ottobre 2019, 11:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono le 3 di notte quando Matteo (nome di fantasia), forse per un profondo malessere dettato dall'aver appreso del suicidio di un suo amico di infanzia, costringe suo padre a fermare l'auto sulla quale viaggiava verso casa e inizia a correre nel verso opposto. Siamo sulla , all'altezza dello svincolo Settebagni. Il padre di Matteo non ha nemmeno il tempo di realizzare cosa sta succedendo, ma riesce a chiamare subito i carabinieri e a denunciare la scomparsa del figlio, che intanto ha fatto perdere le sue tracce. Le ricerche scattano immediatamente e durano per tutta la notte, ma di Matteo non c'è traccia. Al cellulare non risponde. Poco dopo il suo telefono viene ritrovato in un campo nelle vicinanze. Si teme il peggio.I carabinieri e la polizia stradale, a cui si è intanto aggiunto il personale della questura di Roma, battono a tappeto le zone limitrofe per tutta la notte fin quando, intorno alle 9:00 di questa mattina Matteo viene finalmente ritrovato: vagava a piedi nelle campagne adiacenti via Salaria all'alòtezza dell'uiscita di Settebagni. Le sue condizioni per fortuna sono buone ma sono ancora da accertare i motivi che lo hanno spinto a far perdere le proprie tracce.