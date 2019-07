Roma, picchiava e umiliava la moglie davanti alle figlie minorenni: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato un 45enne romano con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. È stata l'ennesima aggressione subita a convincere la vittima, una 45enne originaria di Marino, a chiamare i Carabinieri e a porre fine all'incubo che viveva ormai da tempo. Anni di soprusi, di angherie e di aggressioni, fisiche e verbali, da parte del marito avvenute anche davanti alle figlie minorenni. Lo riferisce l'Adn-Kronos.



La scorsa sera, rientrato a casa, in via Valerio Corvino, in zona Anagnina, appena fuori il Raccordo Anulare, l'uomo, ancora in preda ai fumi dell'alcol, ha dapprima iniziato ad inveire contro la moglie e successivamente a colpirla con alcuni pugni. Solo l'intervento dei Carabinieri di Castel Gandolfo ha permesso di evitare il peggio: infatti i militari si sono frapposti tra i due venendo anche colpiti più volte dall'uomo che, poco dopo, è stato bloccato e ammanettato.



Il marito violento si trova ora nel carcere di «Regina Coeli» a disposizione della magistratura, mentre la donna, medicata nell'ospedale dei Castelli di Ariccia, se la caverà con una prognosi di 10 giorni. Lunedì 8 Luglio 2019, 13:43

