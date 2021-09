Roma, picchia un autista Atac e poi prende a sassate il bus. Caccia all'aggressore in fuga

Prima ha aggredito, senza un apparente motivo, un autista dell'Atac. Poi ha preso a sassate il bus, della linea 016, rompendo un vetro, per darsi infine alla fuga. Una vera e propria follia, quella accaduta all'estrema periferia di Roma.

Leggi anche > La procura: «Don Francesco, il prete arrestato per droga è sieropositivo». E ora scatta anche la denuncia per tentate lesioni

I vigili urbani e i carabinieri sono sulle tracce dell'aggressore, in fuga dal primo pomeriggio di oggi. È successo intorno alle 14 di oggi in via di Acilia, all'altezza di via Capparoni. Sul posto una pattuglia del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale e una pattuglia dei carabinieri. In corso le indagini per risalire all'identità dell'uomo dileguatosi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Settembre 2021, 20:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA