Roma, picchia la ex in strada e la riduce in fin di vita: l'aggressione choc vicino alla fermata della metro

Picchiata con atroce violenza dal marito, una giovane donna è stata trovata ferita e sotto choc in strada e portata con urgenza in ospedale a Roma. L'uomo è ancora ricercato dalle forze dell'ordine. La donna è stata vista intorno all’una di martedì in via dell’Arco di Travertino, nei pressi della stazione della metropolitana della linea A. La donna era ferita e sanguinante ha attirato l’attenzione dei passanti con le sue urla e le richieste di aiuto ed è scattata la chiamata al 112.

Sul posto sono quindi arrivati i mezzi del 118 e le volanti della polizia: la donna è stata subito portata d’urgenza all’ospedale San Giovanni, mentre i poliziotti si sono messi subito delle tracce dell'aggressore anche sulla base del frammentato racconto della vittima e delle testimonianza dei passanti e dei titolari delle attività commerciali di zona.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Gennaio 2023, 16:07

