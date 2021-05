Roma, a Piazza Vittorio spuntano baracche dopo il restyling: i parchi nel caos

Cartoni tenuti insieme e teloni a coprire. Benvenuti ai Giardini di Piazza Vittorio, freschi di restyling. Davanti a uno degli ingressi dei Giardini dell'Esquilino già staziona la baracca di turno. I visitatori dell'area verde intitolata a Nicola Calipari, rinata a nuova vita lo scorso novembre, sono accolti così. Tra cassette di frutta a mo' di pilastri e coperte e l'occorrente per la quotidianità all'interno della casa creativa che abbraccia il marciapiede. Bottiglie di birra vuote stazionano, poi, sui muri perimetrali. E dentro, tra prati all'inglese e storiche piante, alcuni angoli tradiscono i segni di non poca sofferenza.



Se il degrado qui non risparmia soprattutto l'esterno, altri polmoni green della città dalle ville storiche ai piccoli spazi dal centro alla periferia della Capitale - continuano a penare sul fronte manutenzione. L'erba alta inghiotte panchine e il resto a Parco della Resistenza, simile copione per i giochi dei bambini nel parchetto poco più giù dedicato alla memoria di Joyce Lussu. Fino ai cartelli caduti nelle aiuole al Giardino degli Aranci all'Aventino, sempre I Municipio.



Arrivando a Villa Celimontana, ancora chiusa per alberature pericolanti, dove domenica è andato in scena il sit-in dei residenti dinanzi all'entrata, nonostante le rassicurazioni del Campidoglio sui lavori che stanno procedendo. «Riaprirà a fine maggio», ha annunciato l'assessore capitolino al Verde, Laura Fiorini. Ma i cittadini non ci pensano ad arretrare. Ancora, Villa Aldobrandini dimenticata, laddove si incede tra rampe di scale luride, cumuli di immondizia, aree inagibili e tombini malmessi, con la vegetazione incolta tutt'intorno. Mentre a Ostia antica è battaglia sull'abbattimento di 14 pini secolari. A sollevare la questione è stato l'ex pentastellato Davide Barillari, contestando la decisione dell'assessore grillino municipale all'Ambiente, Alessandro Ieva. «Si vede benissimo che non tutti quei pini sono malati o storti ha scritto in un post su Facebook - i cittadini di Ostia antica mi stanno sommergendo di telefonate». Altre lamentele sulla stessa linea in quel di Roma nord.



