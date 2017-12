Natale a Roma, piazza Navona a numero chiuso e metal detector agli ingressi

Mercoledì 20 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 14:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Roma si protegge.a '' per le festività di Natale. È quanto previsto dal piano di sicurezza messo a punto per gli eventi natalizi in particolare per la piazza che tradizionalmente a Roma ospita la festa della Befana e dunque molto frequentata.Secondo quanto si è appreso, lafissata è di 12 mila persone. Previsti, contapersone e controlli a campione attraverso metal detector. In vista anche misure per altre piazze del centro storico.Le misure sono state messe a punto in una serie di riunioni tra cui una conferenza dei servizi. Tutte le strade che affacciano su piazza Navona saranno vie di accesso e di uscita per i pedoni. Previsti operatori, messi a disposizione dall'organizzazione, che daranno indicazioni ai presenti. Le forze dell'ordine si occuperanno di controlli a campione ai varchi con metal detector. Rafforzate le misure di sicurezza anche in altre piazze della città in vista del Natale e del Capodanno.Controlli rafforzati in tutte le aree dove è previsto un grande afflusso di persone in occasione degli eventi previsti per Natale e Capodanno. È quanto disposto, su indicazione del ministro dell'Interno Marco Minniti, nella direttiva inviata a prefetti e questori al termine del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza, presieduto dallo stesso titolare del Viminale. Alle forze di polizia sul territorio si chiede inoltre particolare attenzione per tutti quei luoghi dove notoriamente si registra un particolare afflusso di visitatori.