Non solo la fontana di Trevi: pescamonete in azione anche al Ghetto

Ultimo aggiornamento: 21:38

Che esistessero i pescamonete a Roma, non è una novità. Che queste persone, dedite a rubare e recuperare tutte quelle monetine lanciate da turisti e passanti come segno di buon auspicio, fossero all'opera non solo alla Fontana di Trevi era meno risaputo. Ecco quindi le immagini esclusive che vedono uno di questi ladri nell'atto di recuperare le monetine anche dalla Fontana delle Tartarughe di piazza Mattei.Le immagini esclusive di Leggo riprendono questo giovane che, noncurante delle balaustre in ferro ai piedi della fontana stessa, scavalca e si sporge all'interno delle vasche della storica fonte in marmo. Si appoggia al marmo con una mano, mentre l'altra la affonda nell'acqua raccattando sul fondo i pochi spicci che giacevano sul fondo.Costruita nel 1581, la fontana delle Tartarughe si trova esattamente a metà strada fra il Portico d'Ottavia, cuore del Ghetto ebraico di Roma, e il celebre Largo di Torre Argentina, a due passi dal Pantheon.